Северная Корея открыла огонь из артиллерийских орудий в море

КИЕВ. 12 июня. УНН. Северная Корея провела в воскресенье стрельбу из артиллерийских орудий в море, заявили южнокорейские военные, спустя несколько дней после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усилить обороноспособность для борьбы с внешними угрозами. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что в воскресенье утром он обнаружил несколько траекторий полета, предположительно принадлежащих северокорейской артиллерии.

В ходе заседания Совета национальной безопасности, созванного для обсуждения пусков, официальные лица Южной Кореи выразили обеспокоенность тем, что Северная Корея модернизирует системы вооружений, представляющих прямую угрозу Южной Корее.

В своем выступлении на собрании правящей партии на прошлой неделе Ким Чен Ын подчеркнул необходимость укрепления военного потенциала своей страны, заявив, что нынешняя обстановка в области безопасности «очень серьезна».

Контекст

Артиллерийские испытания Севера привлекают меньше внимания, чем пуски ракет. Но ее передовые артиллерийские орудия дальнего действия представляют серьезную угрозу безопасности густонаселенного столичного региона Южной Кореи, который находится всего в 40-50 километрах от границы с Северной Кореей.

Артиллерийские пуски стали последними в ряде испытаний оружия, проведенных Северной Кореей в этом году, что иностранные эксперты называют попыткой оказать давление на своих соперников, Вашингтон и Сеул с целью ослабить международные санкции против Пхеньяна и пойти на другие уступки.

Официальные лица Южной Кореи и США недавно заявили, что Северная Корея почти завершила подготовку к своему первому ядерному испытанию за последние пять лет. В марте Северная Корея произвела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь материковой части США, нарушая мораторий 2018 года на испытание таких ракет.

Возможное новое ядерное испытание Северной Кореи станет седьмым в своем роде. Некоторые эксперты говорят, что Северная Корея, вероятно, воспользуется этим испытанием для создания боеголовок, установленных на тактическое ядерное оружие, предназначенное для поражения целей в Южной Корее.