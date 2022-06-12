В Мелитополе сообщают о мощном взрыве с жертвами

КИЕВ. 12 июня. УНН. Местные Telegram-каналы сообщают о мощном взрыве, прогремевшем в воскресенье во временно оккупированном россиянами Мелитополе, пишет УНН.

Детали

Так, по информации «Риа-Мелитополь», в районе танка по улице Героев Украины около 17:45 возле помещений «МВД» оккупантов прогремел мощный взрыв, который слышали мелитопльцы в разных районах города.

Оккупационная власть признала, что пострадало двое - мужчин и девушка. Они утверждают, что сработало взрывное устройство, оставленное в урне. Как сообщается, оккупанты назвали происшествие «терактом» со стороны Украины.

Сообщается, что на данный момент оцеплена территория пенсионного фонда до танка и ул. Крупской «бэтээрами и военными камазами» - оккупанты проверяют машины и обыскивают горожан.

Информацию о взрыве прокомментировал городской глава Мелитополя Иван Федоров, указав при этом, что детали ему неизвестны.

Ранее

Как писали накануне, оккупанты определили Мелитополь «столицей» временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести здесь "референдум" о присоединении региона к московии.

Ранее Мелитопольский городской голова Иван Федоров сообщил, что оккупационные войска россии скоро покинут Мелитополь.