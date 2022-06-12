Рашисты мощно обстреливают Лисичанск: погиб 6-ти летний ребенок

КИЕВ. 12 июня. УНН. Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от обильных обстрелов – погиб шестилетний ребенок. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

Два моста, ведущих в Северодонецк, разрушены рашистами. Третий – целый день под обстрелами.

"Он старый и критически аварийный, грузовики им передвигаться не могут - велик риск обвала. В случае разрушения этого путепровода - областной центр будет отрезан. Военные готовы к любому развитию событий", - сообщил он.

Гайдай отмечает, что эвакуации из Северодонецка нет: "Учитывая последние события, единственный вариант выхода из города - это пешком уцелевшим мостом, потому что автобусы не проедут - но это крайне опасно".

Власти прорабатывают возможность эвакуации из областного центра с Ириной Верещук. Там надеются, что организованный выход из города станет возможным, но для этого нужно "получить гарантии безопасности".

По словам главы ОВА, тяжелые бои продолжаются в Горской общине.

Гумгрузы ежедневно завозятся в Лисичанск, а оттуда их машиной забирают по другим населенным пунктам области.

"На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются около 500 мирных жителей, из них 40 – это дети. Иногда военным удается кого-то эвакуировать", - сообщил чиновник.

Угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет.