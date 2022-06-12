Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо устал и довольствуется смертью «нескольких украинцев»: Резников о поставках вооружения и усталости Запада от войны

КИЕВ. 12 июня. УНН. В интервью для британского The Economist министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что обеспокоен потерей интереса к войне в Украине среди западных стран, пишет УНН.

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"Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо понимает, но устал и довольствуется смертью нескольких украинцев", - говорит министр.

Детали

По его словам, потери украинской армии в живой силе сейчас составляют в среднем 100-200 человек в день.

"Нам нужна помощь, и быстро, потому что цена любой задержки измеряется в украинской крови", - отмечает министр.

Украине сейчас нужна помощь Запада, чтобы остановить наступление, однако она не приходит достаточно быстро. В некоторых районах российские войска в десять раз превосходят украинцев по огневой мощи. Реактивные системы залпового огня находятся в процессе поставки, они должны прибыть "скоро... возможно, через неделю, возможно, через две".

Но Украине они нужны в большом количестве, и то, согласятся ли союзники отправить их, может зависеть от того, как россия отреагирует на их развертывание, отмечает издание.

Западные чиновники также выражали обеспокоенность тем, что Украина не сможет освоить новую технику быстро. Резников отвергает это: по его словам, украинские солдаты освоили западную артиллерию всего за две недели. Страна готова перевести свое вооружение на натовские стандарты в течение месяца, утверждает он.

Резников в отношении западных партнеров отмечает, что усталость - это "естественная психологическая реакция на стресс", и что у политиков есть "внутренние проблемы", о которых нужно беспокоиться", лидеры "обязаны продумывать последствия".

Но по его словам, если война и научила его чему-то, так это тому, что союзники Украины больше говорят о правах человека и свободе, чем защищают их.

"Бюрократия и прагматизм Запада оказались намного сильнее его ценностей", - говорит он.

Напомним

Резников сообщил, что приказал провести служебное расследование относительно использования оружия должностным лицом Генерального штаба ВСУ.