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Оккупанты хотят вновь открыть Драмтеатр в Мариуполе 10 сентября

Оккупанты хотят вновь открыть Драмтеатр в Мариуполе 10 сентября

КИЕВ. 12 июня. УНН. Разбомбленный Мариупольский Драматический театр российские оккупанты хотят открыть 10 сентября. Об этом заявил некий Илья Солонин, называющий себя врио гендиректора драматического театра, которого цитируют кремлевские СМИ, пишет УНН.

Цитата

"Задача - открыться к 10 сентября", - сказал он.

Напомним

Театр использовался как приют для женщин, детей и пожилых людей. Он подвергся бомбардировке 16 марта. Украинские официальные заявили, что по меньшей мере 300 человек, скрывавшихся в здании, погибли.

Расследование издания АР, подтверждает гибель около 600 человек, что является самым большим на сегодняшний день количеством убитых людей рашистами.

В мае стало известно, что россией ведутся большие раскопки разбомбленного драмтеатра.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, театр
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