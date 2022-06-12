Рашисты обстреляли Соледарь: есть жертвы

КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что решисты обстреляли город Соледар. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое - ранены. Об этом информирует УНН.

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Как сообщает глава ОВА, за сегодня, 12 июня, россияне убили одного мирного жителя Соледара, еще трое получили ранения.

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"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Напомним

Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от обильных обстрелов – погиб шестилетний ребенок.