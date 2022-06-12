Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
10530

Рашисты обстреляли Соледарь: есть жертвы

Рашисты обстреляли Соледарь: есть жертвы

КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что решисты обстреляли город Соледар. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое - ранены. Об этом информирует УНН.

Подробности

Как сообщает глава ОВА, за сегодня, 12 июня, россияне убили одного мирного жителя Соледара, еще трое получили ранения.

Цитата

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

Напомним

Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от обильных обстрелов – погиб шестилетний ребенок.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, обстрелы, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.