Оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области

КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области за сегодня, 12 июня. Обстрелы потерпели две общины. Об этом информирует УНН.

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Глава Сумской ОВА приложил обстановку в области за сегодня, 12 июня.

Утром, 08:30 утра, враг начал обстрелы по территории Миропольской общины, 20 выстрелов из гранатомета.

Ближе к 14-ти часам было слышно ещё 3 взрыва на территории Белопольской общины.

Жертв в результате обстрелов нет. Информация о разрушении отсутствует.

Напомним

Северодонецк сдерживает рашистское нашествие, а Лисичанск страдает от обильных обстрелов – погиб шестилетний ребенок.