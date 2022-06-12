Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

КИЕВ. 12 июня. УНН. Стриминговая платформа Netflix анонсировала продолжение легендарного корейского сериала “Игра в кальмара”, покорившего пользователей со всего мира годом ранее, пишет УНН.

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“Игра в кальмара официально возвращается на второй сезон”, — сказано в сообщении Netflix в соцсетях.

Детали

Платформа показала тизер второго сезона. Кроме того, было опубликовано обращение Хван Дон Хёка, сценариста, режиссера, продюсера и создателя “Игры в кальмара” к фанатам:

“На создание первого сезона “Игры кальмаров” в прошлом году ушло 12 лет. Но потребовалось 12 дней, чтобы “Игра кальмаров” стала самым популярным сериалом Netflix. Как сценарист, режиссер и продюсер “Игры кальмаров, хочу передать огромный привет поклонникам по всему миру. Спасибо, что смотрите и любите наше шоу. А теперь, Джи Хун возвращается. Фронтмен возвращается. Второй сезон на подходе. Человек в костюме с Ддакджи может оказаться хакером. Также вас познакомят с парнем Ёнхи, Чхольмом. Присоединяйтесь к нам для нового раунда”, — идётся в сообщении.

Напомним

Сериал “Игра в кальмара” вышел на Netflix 17 сентября 2021 года.

По сюжету более 400 человек с серьезными финансовыми проблемами принимают участие в игре на выживание, где главный приз — почти 40 миллионов долларов. Участники соревнуются в разных детских играх, а тот, кто не справится, умирает.

Этот южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix. За 28 дней с момента премьеры он набрал 111 миллионов просмотров.