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Зеленский: российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы

Зеленский: российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы

КИЕВ. 12 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Об этом информирует УНН.

Цитата

"русская армия пытается завести на Донбасс резервные силы. Но какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали путем скрытой мобилизации.

Зеленский отметил, что российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, “которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве — в количестве живой силы.

“И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли”, — заявил Зеленский.

Напомним

Зеленский прокомментировал обстрелы в Тернопольской области, назвав, что они не имеют “ни одного тактического или стратегического смысла”.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обращение, Владимир Зеленский
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