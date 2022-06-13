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Украинские защитники на востоке уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники

Украинские защитники на востоке уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники

КИЕВ. 13 июня. УНН. Оперативно-тактическая группировка “Восток” сообщает, что украинские защитники уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники. Об этом информирует УНН.

Подробности

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. За предыдущие сутки, 12 июня, украинские воины уничтожили:

  • личного состава — 18
  • ББМ —1
  • АТТ — 1
  • минометов — 1
  • СПГ —1
  • состав из б/п — 1

Напомним

Оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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