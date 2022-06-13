Новости: Криминал и ЧП
13 июня 2022, 00:33 • Юрий Свиридюк • 2100
Украинские защитники на востоке уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники
КИЕВ. 13 июня. УНН. Оперативно-тактическая группировка “Восток” сообщает, что украинские защитники уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники. Об этом информирует УНН.
Подробности
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. За предыдущие сутки, 12 июня, украинские воины уничтожили:
- личного состава — 18
- ББМ —1
- АТТ — 1
- минометов — 1
- СПГ —1
- состав из б/п — 1
Напомним
Оккупанты обстреляли Миропольскую и Белопольскую общины Сумской области.
Источник: УНН
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