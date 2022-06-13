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В Одесской и Николаевской областях сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

В Одесской и Николаевской областях сообщают о взрывах: официального подтверждения нет

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Одесской и Николаевской областях раздались звуки взрывов. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.

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По данным пользователей соцсетей, взрывы слышны в Одессе и Николаевской области.

Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили. По состоянию на 00:15 13 июня воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.

Напомним

В Мелитополе сообщают о мощном взрыве с жертвами.

Источник: УНН
Теги: взрывы
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