Новости: Криминал и ЧП
13 июня 2022, 00:15 • Юрий Свиридюк • 5130
В Одесской и Николаевской областях сообщают о взрывах: официального подтверждения нет
КИЕВ. 13 июня. УНН. В Одесской и Николаевской областях раздались звуки взрывов. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.
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По данным пользователей соцсетей, взрывы слышны в Одессе и Николаевской области.
Местные и областные власти пока информацию о взрывах не подтвердили. По состоянию на 00:15 13 июня воздушная тревога объявлена в 11 областях Украины.
Напомним
В Мелитополе сообщают о мощном взрыве с жертвами.
Источник: УНН
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