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Четыре страны скоро примут решение о торговых послаблениях для Украины, - Зеленский

Четыре страны скоро примут решение о торговых послаблениях для Украины, - Зеленский

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что скоро еще четыре страны примут решение о торговых послаблениях для Украины. Об этом информирует УНН.

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На днях началась министерская конференция членов Всемирной торговой организации. Перед ее началом представители 57 государств собрались на специальное мероприятие солидарности с Украиной.

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"А по результатам этой межправительственной конференции узнаем, в частности, и сроки принятия решения о торговых послаблениях для Украины еще от Швейцарии, Норвегии, Лихтенштейна, Исландии", - говорится в обращении.

Напомним

Зеленский анонсировал о беспошлинном режиме с Британией.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
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