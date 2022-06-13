россия в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных, - Зеленский

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих потерянных военных. Об этом информирует УНН.

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По словам Зеленского, российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники.

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"И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - говорится в обращении.

Напомним

Зеленский сообщил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.