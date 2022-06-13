Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,93 -0,4607 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
1740

россия в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных, - Зеленский

россия в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных, - Зеленский

КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих потерянных военных. Об этом информирует УНН.

Подробности

По словам Зеленского, российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве – в количестве живой силы, в количестве военной техники.

Цитата

"И это означает только одно: россия еще в июне может пересечь границу в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - говорится в обращении.

Напомним

Зеленский сообщил, что российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.