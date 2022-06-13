22 рашиста и 8 единиц техники: украинские военные на юге уничтожили состав боеприпасов оккупатов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило, что украинские защитники уничтожили скопление противника и состав боеприпасов врага. Об этом информирует УНН.

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Противник продолжает обустройство и укрепление рубежей обороны, активных наступательных действий не ведет.

По пригороду Николаева враг продолжает обстрелы 152 мл калибром. Разрушая здания, разрывая поля, враг продолжает давить на Николаевщину, создавая впечатление своего присутствия, чтобы скрыть существенные уступки по территории области.

В то же время со стороны Украины враг терпит существенное поражение и давление с воздуха: в течение суток паром вертолетов, паром штурмовиков и истребителем были нанесены 3 мощных удара по вражеским позициям.

Попадает в скопление противника и состав боеприпасов.

Подтвержденные потери противника составляют:

– 22 рашиста;

– 3 танка Т-62;

– 2 БМП;

– 3 единицы автомобильной техники.

Напомним

Украинские защитники на востоке уничтожили 18 рашистов и 5 единиц техники врага.