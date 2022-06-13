Нам придется сосуществовать с россиянами: Боррель поддержал Макрона "не унижать россию"

КИЕВ. 13 июня. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС заявил, что Европе все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Жозеп Боррель прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и заявил, что ЕС все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте.

Цитата

"Это выражение, которое переводит реальность: россия продолжит существовать после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить способ, которым мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень сложным после того, что россия сделала в Украине. Но нам все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", – сказал представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за их позицию по отношению к российскому диктатору владимиру путину. Он поражен, что лидеры стран продолжают вести с ним телефонные переговоры, когда война воссии против Украины продолжается.