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Нам придется сосуществовать с россиянами: Боррель поддержал Макрона "не унижать россию"

Нам придется сосуществовать с россиянами: Боррель поддержал Макрона "не унижать россию"

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель

КИЕВ. 13 июня. УНН. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью официальному журналу ЕС заявил, что Европе все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте. Об этом сообщает УНН.

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Жозеп Боррель прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона "не унижать Россию" и заявил, что ЕС все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте.

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"Это выражение, которое переводит реальность: россия продолжит существовать после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить способ, которым мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень сложным после того, что россия сделала в Украине. Но нам все равно придется попытаться сосуществовать с россиянами на этом континенте", – сказал представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона за их позицию по отношению к российскому диктатору владимиру путину. Он поражен, что лидеры стран продолжают вести с ним телефонные переговоры, когда война воссии против Украины продолжается.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия
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