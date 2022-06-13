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В Бахмуте задержали предательницу, передававшую оккупантам координаты мест дислокации ВСУ

В Бахмуте задержали предательницу, передававшую оккупантам координаты мест дислокации ВСУ

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Бахмуте задержали женщину, которая передавала российским захватчикам координаты мест дислокации ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Цитата

“При процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жители г. Бахмута в государственной измене, совершенном в условиях военного положения”, — говорится в сообщении.

Подробности

По данным следствия, в течение мая-июня 2022 года гражданка Украины по по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложения подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники ВСУ на территории города Бахмута.

Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи российским захватчикам данных.

Женщина задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

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Источник: УНН
Теги: криминал
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