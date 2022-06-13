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Боррель прокомментировал заявку Украины на членство в ЕС

Боррель прокомментировал заявку Украины на членство в ЕС

КИЕВ. 13 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для официального журнала ЕС прокомментировал заявку Украины на членство в ЕС. Об этом сообщает УНН.

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На вопрос по заявке Украины на членство в ЕС Боррель ответил, что Украина готова вступить в союз.

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"Я убежден, что у Украины есть европейская культура и что ЕС можно расширять. Украина с ее ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе через реформы еще до вторжения россии. Десять лет назад в Салониках мы пообещали Западным Балканам европейское будущее. Кому-то это удастся, другим не обязательно. А если бы мы сделали то же для Украины?" – заявил Боррель.

Напомним

Нам придется сосуществовать с россиянами: Боррель поддержал Макрона "не унижать россию".

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС
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