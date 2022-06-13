В порту Судана затонуло судно, на котором было 16 тысяч овец.

КИЕВ. 13 июня. УНН. Суданские чиновники сообщили, что в субботу вечером у побережья Судана в Красном море затонуло судно на котором было около 16 тыс. овец, направлявшееся в Саудовскую Аравию. Об этом информирует телеканал Sky News Arabia, пишет УНН.

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Судно “Badr 1” перевозило 15 800 голов овец, что превышает его нагрузку, затонуло в воскресенье.

Один из чиновников подтвердил аварию и выживание экипажа судна, объяснив, что “затопление корабля повлияет на работу порта”.

Чиновник указал, что судно работало с максимальным тоннажем 9 тысяч голов, и в него были внесены изменения, чтобы увеличить его тоннаж, отметив, что “это впервые на борту свыше 15 тысяч голов, поскольку раньше он перевозил 12 тысяч”.

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