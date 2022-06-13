КИЕВ. 13 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обращение к парламенту Чехии. Об этом сообщает УНН.

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"На неделе продолжу обращаться в парламенты стран-партнеров, в частности – в парламент Чехии", - говорится в обращении.

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Как отметил Президент, запланировано и много переговоров разного уровня с европейскими политиками.

"Ежедневно работаем с Евросоюзом по кандидатскому статусу для Украины, и нашим государством сделано все ради положительного ответа. Вопрос только в решительности некоторых европейских лидеров", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент анонсировал обращение в Американский еврейский комитет.