Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 13 июня

КИЕВ. 13 июня. УНН. АО "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.

Подробности

Дополнительный эвакуационный рейс на 13 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться.

Дополнение

Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.