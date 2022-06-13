Новости: Общество
13 июня 2022, 05:17 • Юрий Свиридюк • 4860
Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 13 июня
КИЕВ. 13 июня. УНН. АО "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.
Подробности
Дополнительный эвакуационный рейс на 13 июня:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
В "Укрзализныце" добавили, что время отправления может изменяться.
Дополнение
Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.
Источник: УНН
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