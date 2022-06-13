ЦПИ при СНБО обнародовал дайджест фейков и манипуляций от россии за прошлую неделю

КИЕВ. 13 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые кафиры сгенерировали в течение предыдущей недели, передает УНН.



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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает об основных темах, которые продвигали российские СМИ на этой неделе:

1. Снабжение вооружения Украине затягивает конфликт.

2. Кризисные явления в мире заставят Запад пойти на уступки россии рано или поздно.

3. РФ успешно преодолевает последствия западных санкций, успешно противостоит экономическому давлению Запада.

Как роспропаганда освещала эти темы:

1. Западное вооружение не исправит ситуацию на фронте, только затянет конфликт. Также возможны теракты на Западе с использованием оружия, переданного для Украины.

2. Конфликт между РФ и Украиной привел к кризисным явлениям в мире, прежде всего, с продовольствием и энергоносителями. Нарушились цепи поставок продовольствия, энергоносителей, что повлекло за собой предел голода в некоторых странах Африки.

3. Западные санкции против России начали давать обратный эффект – от них начало страдать население западных стран. Как следствие - единство западных стран по поддержке Украины вооружением и финансами пошатнулось.

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