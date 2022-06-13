Amnesty International - о ситуации в Харькове

КИЕВ. 13 июня. УНН. Amnesty International в своем новом отчете по ситуации в Харькове обвинила Москву в совершении военных преступлений в Украине, указав на то, что в результате применения кассетных боеприпасов при обстрелах города погибли сотни мирных жителей. Об этом сообщает УНН.

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“Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, в результате которых погибли и получили ранения сотни гражданских лиц, и как таковые представляют собой военные преступления”, - говорится в отчете этой международной правозащитной организации по ситуации во втором по величине городе Украины, озаглавленном “Каждый может умереть в любой момент”.

Детали

Amnesty утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. россия факт применения запрещенных боеприпасов ранее отрицала.

Кассетные бомбы оснащены поражающими элеменатми, которые при подрыве в воздухе поражают площадь в сотни квадратных метров.

Amnesty в своем отчете напоминает также об обычных неуправляемых артснарядах, отклонение которых от цели может составлять до 100 метров.

Правозащитники говорят, что жилые районых Харькова подвергались обстрелам и бомбардировкам с первого дня войны, и за два месяца непрерывных ударов нанесли масштабный урон городу с населением в 1,5 млн человек.

Напомним

Институт изучения войны сообщает, что русские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и взорвали мосты.