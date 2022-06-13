Новости: Криминал и ЧП
13 июня 2022, 07:45 • Юрий Свиридюк • 10530
Враг ударил с «ураганов» по жилым кварталам Зеленодольской общины, - ОВА
КИЕВ. 13 июня. УНН. Глава Днепропетровской ОВА (ОДА) Валентин Резниченко сообщил о ночных обстрелах в Зеленодольской общине. Есть жертвы. Об этом сообщает УНН.
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Враг ударил из "ураганов" по жилым кварталам Зеленодольской общины. В Зеленодольске попали по центру города. Предварительно, один человек погиб, пятеро ранены.
В Зеленодольске и Великой Костромке повреждены и разрушены дома. Территории обстрелов засеяны кассетными боеприпасами.
В Великой Костромке, без пострадавших. Село отчасти без света.
Напомним
Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщает, что основная цель врага сейчас — окружение наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск.
Источник: УНН
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