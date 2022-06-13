По Харькову снова бил враг, в области из-за обстрелов произошел лесной пожар

КИЕВ. 13 июня. УНН. Харьков в минувшие сутки, 12 июня, снова обстреляли российские оккупанты, в Харьковской области из-за вражеских обстрелов горел хвойный лес, сообщает УНН со ссылкой на данные ГУ НП и ГУ ГСЧС в области.

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"В прошедшие сутки под ракеты и снаряды оккупантов попали Киевский район Харькова, а также населенные пункты области: село Тимофеевка, село Кочеток и село Коробочкино", - сообщили в полиции области в Telegram.

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По данным полиции, повреждения получили 6 жилых домов, 7 объектов инфраструктуры и хозяйственные здания.

Как сообщает ГУ ГСЧС в области, за прошедшие сутки пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли Чугуевском (3), Изюмском (3) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складское здание, а также выгорело более 8 га экосистем.

Среди крупнейших пожаров, вызванных обстрелами, были пожары в частном секторе Балаклеи. Там горели 2 жилых дома на площади 1000 и 500 кв. м. Силами подразделений ГСЧС пожары были ликвидированы.

В 14:00 12 июня в результате вражеских обстрелов вспыхнул хвойный лес в Высокобирском лесничестве Изюмского района Харьковской области. Пламя охватило площадь около 4 га. Для ликвидации последствий пожара было задействовано подразделение ГСЧС, а также Андреевской местной пожарной команды. Совместными усилиями в 16:20 огонь удалось ликвидировать.

Дополнение

11 июня в Харьковской области были еще три жертвы среди гражданских.