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Херсонцы проигнорировали "празднование" дня россии: на недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей

Херсонцы проигнорировали "празднование" дня россии: на недопразднике охранников с оружием было больше, чем зрителей

КИЕВ. 13 июня. УНН. Жители Херсонской области проигнорировали "празднование" дня россии накануне, а настоящие херсонцы включали на улицах гимн Украины, сообщили в оперативном командовании "Юг", пишет УНН.

Цитата

"Жители Херсона проигнорировали празднование дня россии, даже несмотря на попытки подкупа продуктовыми наборами", - сообщили в ОК "Юг" в Facebook.

Детали

Как указали в ОК "Юг", "в своих обычаях рашисты привезли ангажированную публику, которой пытались создать иллюзию народного гуляния и поддержки для пропагандистских СМИ".

"Но старания были тщетны – на их недо-празднике охранников с оружием было больше, чем зрителей", - добавили в командовании.

А настоящие херсонцы, как сообщается, включали на улицах гимн Украины, развешивали желто-синие ленты, мотивационные листовки и наносили повсюду патриотические граффити.

Дополнение

ОК "Юг" сообщало, что очереди за паспортами рф в Херсоне – фейк, паспортизацию массово игнорируют.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
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