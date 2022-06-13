Жертвами вторжения рф в Украину стали 288 детей

КИЕВ. 13 июня. УНН. 288 детей погибли в результате вооруженной агрессии рф в Украине, сообщили в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Цитата

"По состоянию на утро 13 июня 2022 года более 815 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 288 детей погибли и более 527 ранены", - говорится в сообщении.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 218, Харьковской – 166, Киевской – 116, Черниговской – 68, Луганской – 54, Херсонской – 52, Николаевской – 48, Запорожской – 30, Сумской – 17.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, 12 июня в результате артиллерийского обстрела города Лисичанск Луганской области военными рф погиб 6-летний мальчик.

11 июня из-за обстрела города Чортков Тернопольской области получила ранение 12-летняя девочка.

В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 20 марта в результате обстрела города Мариуполь Донецкой области получил травмы 8-летний мальчик.

Также стало известно о ранениях в результате обстрелов еще 17 детей в Харьковской области. В частности, 20 мая - обстрел села Большие Хуторы Купьянского района Харьковской области, ранена 13-летняя девочка. 14 мая - обстрел села Лебяжье Чугуевского района Харьковской области, ранены двое детей 7 и 15 лет. Обстрел села Красная Поляна Изюмского района Харьковской области с ранениями доставлен в лечебное учреждение 11-летнего мальчика.

Дополнение

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф, как сообщается, повреждено 1971 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.