Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32,3 тыс. оккупантов и еще один вражеский самолет

КИЕВ. 13 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32,3 тыс. человек, 1432 танков, 213 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляли:

личного состава - около 32 300 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1432 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8),

артиллерийских систем – 718 (+3),

РСЗО – 226 (+0),

средств ПВО - 97 (+0),

самолетов – 213 (+1),

вертолетов – 178 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей/катеров - 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5),

спецтехники – 54 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Данные уточняются.

Дополнение

На юге Украины в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям. Попадание в скопление противника и склад боеприпасов.