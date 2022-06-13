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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32,3 тыс. оккупантов и еще один вражеский самолет

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 32,3 тыс. оккупантов и еще один вражеский самолет

КИЕВ. 13 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32,3 тыс. человек, 1432 танков, 213 самолетов и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.06 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 32 300 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1432 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 3492 (+8),
  • артиллерийских систем – 718 (+3),
  • РСЗО – 226 (+0),
  • средств ПВО - 97 (+0),
  • самолетов – 213 (+1),
  • вертолетов – 178 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 (+3),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей/катеров - 13 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2460 (+5),
  • спецтехники – 54 (+0).

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Данные уточняются.

Дополнение

На юге Украины в течение суток парой вертолетов, парой штурмовиков и истребителем было нанесено 3 мощных удара по вражеским позициям. Попадание в скопление противника и склад боеприпасов.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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