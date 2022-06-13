Охота на врага: ССО помогли сжечь три вражеских "Града" на направлении Северодонецка

КИЕВ. 13 июня. УНН. Благодаря ССО ВСУ сожгли три вражеских "Града" на Северодонецком направлении в Луганской области. Видео распространило командование Сил специальных операций ВС Украины, сообщает УНН.

Детали

"При разведке тылов противника на Северодонецком направлении наши операторы обнаружили несколько установок РСЗО БМ-21 "Град", - сообщили в ССО.

Как указано, именно их противник применял для обстрелов Северодонецка, других населенных пунктов и позиций Сил обороны Украины.

"Установив точные координаты вражеских машин с помощью беспилотного комплекса, наши воины передали эти данные артиллеристам НГУ - воинам гаубичных расчетов М777. Точным огнем наши коллеги уничтожили 3 из 4 установок вражеских РСЗО", - отметили в ССО.

Еще одна установка "Град" в результате обстрела, как сообщается, была повреждена.

Корректировали артиллеристов операторы ССО Украины.

Дополнение

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 32,3 тыс. человек, 1432 танков, 213 самолетов и сотен единиц другой военной техники.