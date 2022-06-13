Донецкая область: ночью оккупанты ударили по Бахмуту, разрушены полсотни домов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли авиационные удары по Бахмуту и селу Удачное в Донецкой области – разрушено полсотни домов, область остается без газа, передает УНН со ссылкой на сводку ОВА.

Детали

Продолжаются активные боевые действия вблизи Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Святогорска, Лимана.

Сегодня ночью оккупанты нанесли авиационные удары по Бахмуту и ​​поселку Удачное. Разрушены и повреждены около полусотни частных домов, две гостиницы, железнодорожная инфраструктура, объекты жизнеобеспечения области (трансформаторные подстанции, электросети).

Донецкая область остается без газа, отчасти – без электричества и воды. Эвакуация населения продолжается.

Дополнение

Вчера, 12 июня, рашисты обстреляли город Соледар в Донецкой области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое – ранены.



