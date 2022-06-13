"Кара небесная": нацгвардейцы показали, как из дрона уничтожили оккупантов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Нацгвардейцы показали, как в Харьковской области с помощью дрона уничтожили российских оккупантов и боекомплект артснарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

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“Кара небесная” – смертельный сюрприз для рашистов. Легкие БПЛА гвардейцев дистанционно тревожат пехоту оккупантов, унося жизнь и раня многих из них. (...) На этот раз российские оккупанты в Харьковской области немного расслабились, и не подозревали, что эта загрузка боеприпасов для некоторых из них будет последней", – говорится в сообщении.

Детали

Благодаря ювелирной работе бойцов спецназначения с помощью дрона была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов.

Как отметили, дроны оказались очень эффективным оружием, позволяющим дистанционно выявлять боевые цели, корректировать минометный, артиллерийский огонь и уничтожать живую силу противника.