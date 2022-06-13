Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,93 -0,4607 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Глава Минветеранов Лапутина получила более 228 тыс. грн зарплаты с начала года
Глава Минветеранов Лапутина получила более 228 тыс. грн зарплаты с начала года
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
24660

"Кара небесная": нацгвардейцы показали, как из дрона уничтожили оккупантов

"Кара небесная": нацгвардейцы показали, как из дрона уничтожили оккупантов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Нацгвардейцы показали, как в Харьковской области с помощью дрона уничтожили российских оккупантов и боекомплект артснарядов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины.

Цитата

“Кара небесная” – смертельный сюрприз для рашистов. Легкие БПЛА гвардейцев дистанционно тревожат пехоту оккупантов, унося жизнь и раня многих из них. (...) На этот раз российские оккупанты в Харьковской области немного расслабились, и не подозревали, что эта загрузка боеприпасов для некоторых из них будет последней", – говорится в сообщении.

Детали

Благодаря ювелирной работе бойцов спецназначения с помощью дрона была уничтожена живая сила противника и боекомплект артиллерийских снарядов.

Как отметили, дроны оказались очень эффективным оружием, позволяющим дистанционно выявлять боевые цели, корректировать минометный, артиллерийский огонь и уничтожать живую силу противника.

Источник: УНН
Теги: Харьков и Харьковская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.