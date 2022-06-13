Операции по форсированию реки будут среди определяющих в войне в ближайшие месяцы - британская разведка

КИЕВ. 13 июня. УНН. В ближайшие месяцы операции по форсированию реки, вероятно, будут одними из важнейших определяющих факторов во время войны, говорится в ежедневном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных по поводу российского вторжения в Украину, пишет УНН.

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"В минувшие выходные бои вокруг Северодонецка продолжались. В ближайшие месяцы форсирование реки, вероятно, станет одним из важнейших определяющих факторов в ходе войны. Ключевой 90-километровый центральный участок российской линии фронта на Донбассе лежит к западу от реки Сиверский Донец. Для достижения успеха на нынешнем оперативном этапе наступления на Донбасс россии придется либо проводить амбициозные фланговые действия или проводить штурмовые форсирования реки", - указывает британская разведка.

При этом отмечается, что украинским силам часто удавалось сносить мосты, прежде чем они отступят, тогда как россия пыталась наладить сложную координацию, необходимую для проведения успешных крупномасштабных переправ через реки под обстрелами.

Дополнение

Россияне уничтожили два из трех мостов, которые ведут в Северодонецк в Луганской области.