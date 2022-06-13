Письмо против Гетманцева: курьер Bolt Food высказал собственное мнение, а не позицию компании
КИЕВ. 13 июня. УНН. Курьер сервиса доставки еды Bolt Food Юрий Крутько, подписавшийся под письмом об отставке главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Даниила Гетманцева, не информировал компанию о своем решении. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе компании.
Подпись Крутька в данном письме содержится под номером 14990.
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"Юрий Крутько выразил свое собственное мнение, о своем решении компанию Bolt Food не информировал", – объяснили в компании.
Ранее в общении с журналистами УНН, в Bolt объяснили, что курьеры и водители, выполняющие доставки и поездки в этом сервисе, не являются сотрудниками Bolt Food, а работают с ними на партнерских началах.
"А поэтому указанная позиция Юрия отражает только его взгляды в данном случае", – сообщили в Bolt.
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Ранее в пресс-службе ПриватБанка сообщили, что подпись их специалиста по разработке программного обеспечения под письмом за отставку главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Данbила Гетманцева не является позицией компании.
А в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, что у них даже не работает мужчина, подписавший это обращение.
Кроме того, в пресс-службе компании "Domino's Pizza" сообщили, что не знали о подписи курьера их компании под письмом за отставку Гетманцева.
Напомним
Некоторые бизнесмены Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.
Журналисты решили выяснить, существует ли какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой "ботофермы".
Для этого зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусях) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нету. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку господина Гетманцева с его должностей.
Кроме несуществующих компаний, к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.