Поздравление с "днем россии": в районе Изюма сбили еще один российский Су-34

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинские Воздушные силы поздравили оккупантов с "днем россии" 12 июня сбитым бомбардировщиком Су-34 в Харьковской области, сообщает УНН со ссылкой на информацию командования ПС ВСУ.

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"12 июня около десяти утра в районе Изюма в Харьковской области зенитные ракетные Воздушные силы ВС Украины поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34", - говорится в сообщении.

Детали

Российские самолеты, как указано, работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а пилоты другого решили попробовать судьбу, указали в ПС ВСУ.

“Нех@й щаст@ть!” – ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку", поздравив таким образом оккупантов с “днем ​​россии”.

"Самолет упал на временно оккупированную территорию. Удалось ли выжить пилотам, информация уточняется", - добавили в командовании.

Кроме того, 12 июня, как сообщается, зенитным ракетным подразделением сбит российский БпЛА “Орлан-10”. А ударная авиация Воздушных сил совершила несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск. "Нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - отметили в ВС ВСУ.

Дополнение

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты потеряли еще один самолет.