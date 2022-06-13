Николаевщина: продолжаются обстрелы двух громад, разрушены фермерские склады

КИЕВ. 13 июня. УНН. В воскресенье, 12 июня, российские оккупанты снова били по Николаевской области. В результате вражеских атак разрушена гражданская инфраструктура. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннюю сводку из Николаевской ОГА.

Детали

По предварительной информации, враг обстрелял Широковскую громаду. Пострадавших нет, повреждены жилые дома и разрушены фермерские склады.

"Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Войска россии повредили жилые дома", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что утром в Николаеве раздавались взрывы.

Напомним

Сегодня ночью в городе Баштанка Николаевской области было слышно звуки взрывов.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, с первых дней руководивший обороной Николаева, рассказал, что новое наступление на город возможно лишь теоретически, и вряд ли было бы успешным.