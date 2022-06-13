Новости: Общество
13 июня 2022, 10:36 • Виктория Данильченко • 14925
Над Николаевом сбили вражеский беспилотник
КИЕВ. 13 июня. УНН. Над Николаевом сбили вражеский разведывательный беспилотник. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
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"Сбит над Николаевом разведывательный БПЛА", – написал Ким.
Напомним
Воздушные силы ВСУ 12 июня поздравили оккупантов с "днем россии" сбитым бомбардировщиком Су-34 в Харьковской области.
Источник: УНН
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