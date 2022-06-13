путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня президент рф владимир путин уволил Наталию Поклонскую с должности заместителя председателя Россотрудничества. Соответствующий приказ появился на официальном портале правовой информации, информирует УНН.

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"Уволить Поклонскую Наталью Владимировну с должности руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, проживающих за рубежом, соотечественников и международного гуманитарного сотрудничества. Этот указ вступает со дня его подписания", - говорится в сообщении.

Деталі

Сама 42-летняя Поклонская прокомментировала свое увольнение, заявив, что получила новую должность: "Президент российской федерации владимир путин подписал указ о моем увольнении с должности заместителя руководителя Россотрудничества в связи с моим переходом на другую работу. Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие".

Справка

Наталья Поклонская родилась в Луганской области. В 2002 году окончила филиал Харьковского университета внутренних дел в Евпатории. Она была прокурором Автономной Республики Крым в составе Украины, а в 2014 году после аннексии Крыма получила должность прокурор Республики Крым уже в составе россии.

С октября 2016 по октябрь 2021 Наталья Поклонская была депутатом Госдумы. Затем ее назначили послом в Кабо-Верде, однако вскоре она была снята с должности и назначена заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, проживающих за рубежом соотечественников, и международного гуманитарного сотрудничества.

Напомним

2 февраля путин назначил Наталью Поклонскую заместителем главы Россотрудничества.