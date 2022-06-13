"Буду прямолинейным": Подоляк сообщил, сколько оружия нужно для победы над рф
Михаил Подоляк
КИЕВ. 13 июня. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для того, чтобы завершить войну и выбить российских оккупантов из Украины, нужен паритет тяжелого оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Подоляка.
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"Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить россию из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия", – написал Подоляк.
По его словам, нужно:
• 1000 гаубиц калибра 155 мм;
• 300 РСЗО;
• 500 танков;
• 2000 единиц бронетехники;
• 1000 дронов.
"15.06 в Брюсселе будет встреча Контактной группы министров обороны. Ожидаем решения", – добавил Подоляк.
Напомним
Посол Украины Андрей Мельник заявил, что первое оружие от Германии, вероятно, поступит только к концу июня.