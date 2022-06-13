Харьковская область: под ракетные удары врага попали промышленные здания, есть раненые

КИЕВ. 13 июня. УНН. Харьков и область за прошедшие сутки российские войска обстреливали, в частности, из артиллерии и РСЗО, были и ракетные удары. В Харькове ранение получил гражданский, в области – еще один раненый, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"В минувшие сутки враг обстреливал жилые районы Харькова из артиллерии и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Было несколько ракетных ударов по промышленным зданиям. В результате дневных обстрелов 1 гражданский получил ранения", - сообщил Синенубов в Telegram.

Детали

Глава ОВА сообщил, что также за прошедшие сутки оккупанты обстреляли Чугуевский и Изюмский районы области. В Коробочкином – 1 раненый.

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"На севере и северо-восточном направлении от Харькова продолжаются активные боевые действия. Враг пытается компенсировать потери своей живой силы. Горячим остается Изюмское направление. Там враг пытается атаковать наши позиции, однако успехов не имеет. Это направление для врага является принципиальным, ведь через него он направляет дополнительные силы в Донецкую и Луганскую области. Наши защитники удерживают свои позиции", - отметил Синегубов.

Дополнение

12 июня в районе Изюма наши ВСУ сбили истребитель-бомбардировщик Су-34.