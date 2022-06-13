3 тыс. долл. за "помощь": в Одесской области организовали схему по выезду за границу военнообязанных

КИЕВ. 13 июня. УНН. Украинские следователи разоблачили схему по незаконному пересечению украино-молдавской границы военнообязанными гражданами Украины. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины, информирует УНН.

Детали

По предварительной информации, 10 июня гражданину Молдовы сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. В ходе проверки Национальным бюро информации о возможном предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам международных организаций, детективы выявили схему противоправного перемещения через государственную границу военнообязанных мужчин-граждан Украины.

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"За 3 тыс. долларов организаторы схемы предлагали перемещение через государственную границу якобы по документам Организации Объединенных Наций на автомобиле с дипломатическими номерами. Фактически же, как установили детективы НАБУ, организаторы трансграничного трансфера осуществляли перемещение по поддельным паспортам граждан Молдовы автомобилями с молдавской регистрацией с возможностью незаконного выезда на территорию Молдовы на транзитном участке трассы "Одесса-Рени", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время одного из таких вояжей авто, которым управлял гражданин Молдовы, и в котором находился гражданин Украины, остановлено пограничниками и детективами НАБУ.

По выявленным фактам подследственность в этом уголовном производстве определили за следователями Национальной полиции.

Дополнение

Служба безопасности Украины разоблачила схему масштабного хищения бронежилетов, предназначавшихся для украинской армии.