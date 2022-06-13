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В Мариуполе оккупанты спешат восстановить железную дорогу – советник мэра

В Мариуполе оккупанты спешат восстановить железную дорогу – советник мэра

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Мариуполе российские оккупанты в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь, чтобы наладить полноценную работу порта. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, информирует УНН.

Детали

"Мариуполь. Оккупационные власти в ускоренном темпе пытаются восстановить железнодорожный путь в Мариуполе. Железная дорога очень необходима оккупантам для полноценного возобновления работы порта прежде всего", – написал Андрющенко.

Советник мэра отметил, что запуск железной дороги значительно упростит поставку товаров военного назначения и транспортировку их на линию фронта в Донецкой области, а также ускорит вывоз награбленного на захваченных территориях.

"Сейчас восстанавливают часть вдоль Азовстали. Часть пути в районе Сартаны и в районе Железнодорожного вокзала Мариуполь уже почти в рабочем состоянии", – добавил Андрющенко.

Напомним

Российские оккупанты 10 сентября хотят открыть ранее разбомбленный драмтеатр в Мариуполе.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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