Обстрелы Сумской и Черниговской областей продолжаются: россияне пускают в ход тяжелые калибры

КИЕВ. 13 июня. УНН. Враг продолжает обстрел пограничья Сумской и Черниговской областей. За минувшие сутки и ночь еще 7 обстрелов, утром – новые, по Сумской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госпогранслужбы и оперативного командования "Север".

Детали

По данным ОК "Север" в Facebook, с 00:10 до 00:30 наблюдатели зафиксировали 20 взрывов (вероятно, из миномета калибра 120 мм) и очереди из крупнокалиберного пулемета в направлении н.п. Михальчина Слобода в Новгород-Северском районе Черниговской области. Потерь среди личного состава и техники нет.

Около 5:40 на направлении Бачевска в Сумской области, как сообщается, врагом велся минометный обстрел. Зафиксировано 8 "приходов", предварительно из миномета калибра 120 мм. Потерь среди личного состава и техники нет.

Как отмечают в ГПСУ в Facebook, также сегодня после 7 часов утра со стороны российской деревни поповка враг обстрелял из тяжелокалиберного вооружения Сумскую область. Пограничники зафиксировали три десятка взрывов на окраине одного из сел Шосткинского района.

В целом в течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи военнослужащие Госпогранслужбы Украины фиксировали еще 4 обстрела со стороны россии Сумской области и 3 обстрела Черниговской области. По данным ГПСУ, минометный огонь сопровождала стрельба крупнокалиберными пулеметами.

Дополнение

13 июня утром российские оккупанты с территории рф обстреляли Эсманскую громаду Сумской области.