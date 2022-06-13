На захваченных территориях рашисты предлагают работу "за еду" – разведка
КИЕВ. 13 июня. УНН. На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты предлагают работу "за еду". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
Детали
Как отметили, в Мариуполе рашисты не смогли набрать на работу в коммунальные службы достаточное количество сотрудников с зарплатой в 10 тыс. руб. на месяц. Поэтому враг снизил объемы так называемой "гуманитарной помощи", обеспечивавшей минимальный объем продуктов для выживания.
"Сейчас оккупационная администрация предлагает людям идти в "волонтеры". Анонсируется, что главной их задачей станет уборка завалов на улицах и похорон тел в братских могилах. В качестве вознаграждения предлагается "доступ к еде", – говорится в сообщении.
Также для "наведения порядка" в изуродованных населенных пунктах, в частности в Мариуполе, оккупанты планируют использовать бесплатный труд "добровольцев".
Добавим
Вблизи Новой Каховки и Берислава Херсонской области враг вынуждает население сдавать закупщикам из Крыма 70% урожая. Закупочные цены кое-где составляют около 10% от розничной цены. Одновременно действует запрет на вывоз урожая на территории, подконтрольные Украине. Известны случаи, когда предприниматели раздают клубнику и черешню населению бесплатно.
Из-за массового отказа педагогов проводить учебный процесс по российской программе, оккупанты в Мелитополе привлекают на должности учителей людей без педагогического образования. Также зафиксировано увеличение количества учителей, откомандированных из рф и оккупированного Крыма. Местным педагогам, отказавшимся от сотрудничества с оккупантами, создают бытовые проблемы и угрожают репрессиями.