По Украине открыли 1,4 тыс. садиков, еще столько же имеют дежурные группы

КИЕВ. 13 июня. УНН. В привычном формате, на фоне военного положения, работают 1,4 тыс. детских садов, еще в стольких же есть дежурные группы. В целом садики работают в 20 областях Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, пишет УНН.

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"В 20-ти областях Украины садики продолжают работу с воспитанниками. Более 1 тыс. 400 садов работают в привычном формате, более 1 тыс. 400 заведений создали дежурные рабочие группы, а более 130 садов продолжают работу в смешанном формате", - отметил Шкарлет в Telegram.

Детали

По словам министра, более 2 тыс. 600 заведений дошкольного образования используют элементы дистанционного обучения в работе с воспитанниками и родителями.

Более 5 тыс. 200 внутриперемещенных детей учатся в учреждениях дошкольного образования.

"В остальных областях образовательный процесс пока не проходит", - указал глава МОН.

Справочно

По данным Госстата, на конец 2021 года в Украине насчитывалось 14 974 дошкольных учебных заведения. То есть, примерно десятая часть возобновила обучение в обычном режиме.

Дополнение

Учеба в школах еще продолжается, на летние каникулы полностью ушли в четырех областях.