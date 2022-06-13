Мэр Святогорска перешел на сторону оккупантов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН.

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"Украинский мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону "дыныры". пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска", – говорится в сообщении.

Напомним

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены мэра Святогорска Владимира Бандуры. В интервью российским пропагандистам он публично пропагандировал "русский мир", дискредитировал ВСУ и государственную власть Украины.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору.