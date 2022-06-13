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Новости: Криминал и ЧП
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Мэр Святогорска перешел на сторону оккупантов

Мэр Святогорска перешел на сторону оккупантов

КИЕВ. 13 июня. УНН. Мэр Святогорска Донецкой области Владимир Бандура перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, информирует УНН

Цитата

"Украинский мэр Святогорска Владимир Бандура перешел на сторону "дыныры". пушилин провел с ним встречу и назначил "главой администрации" Святогорска", – говорится в сообщении.

Напомним

Сотрудники ГБР открыли уголовное производство по факту государственной измены мэра Святогорска Владимира Бандуры. В интервью российским пропагандистам он публично пропагандировал "русский мир", дискредитировал ВСУ и государственную власть Украины.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7186, предусматривающий уголовную ответственность за пособничество государству-агрессору.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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