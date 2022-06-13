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Николаевская область: от вражеских обстрелов ранены еще 19 человек

Николаевская область: от вражеских обстрелов ранены еще 19 человек

КИЕВ. 13 июня. УНН. За минувшие сутки в результате вражеских атак на Николаевскую область еще 19 человек получили ранения, сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева, пишет УНН.

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"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 19 человек. Детей среди пострадавших нет", - сообщила Замазеева в Telegram.

Детали

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 262 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 51 пострадавший получил помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

Дополнение

Под обстрелами минувших суток были громады Баштанского района, в частности, Широковская и Березнеговатская. Обстреливали и город Николаев.

Источник: УНН
Теги: Николаев и Николаевская область
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