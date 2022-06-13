Российский аналог McDonald's украл логотип у португальской марки кормов для животных

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российская сеть ресторанов быстрого питания “Вкусно и точка”, пришедшая на смену McDonald's, украла логотип у португальской компании Matosmix, производящей корм для животных. На это обратил внимание журналист Денис Казанский, передает УНН.

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"Логотип компании "Вкусно и точка", которая теперь работает в россии вместо McDonald's, оказался украденным у португальской компании Matosmix, которая занимается производством кормов для животных. Кормов. Для. Животных. Да, это не шутка", - говорится в сообщении.

Дополнение

Компания "Вкусно и точка" недавно утвердила новый логотип. Две полоски и круг должны символизировать картофель фри и бургер. В соцсетях уже высмеяли этот логотип.

Напомним

16 мая McDonald's объявил об окончательном выходе из россии. Компания решила продать свой российский бизнес, что делает ее одной из крупных западных корпораций, покинувших россию после того, как в феврале она вторглась в Украину.

Теперь на месте McDonald's открывают рестораны “Вкусно и точка”. Но в них до сих пор используют некоторые продукты американской компании, в частности соусы. На них просто закрасили маркером логотип McDonald's. Остались и старые подносы, с которых просто стерли букву “M”, напоминавшую о бывших владельцах ресторана.