Письмо против Гетманцева: в Институте безопасности АЭС не знали о подписи их сотрудника под обращением к Президенту

КИЕВ. 13 июня. УНН. Научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Александр Трофименко, подписавшийся под письмом об отставке главы налогового Комитета ВР, секретаря Нацсовета Восстановления Даниила Гетманцева, выразил таким образом только свое личное мнение. В Институте об его подписи не знали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе заведения.

Подпись Трофименко в письме значится под номером 7199.

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"Это только его личная позиция, мы о ней ничего не знаем (…) Не приписывайте, пожалуйста, нам такого (относительно наличия компании АЭС НАН в списке подписантов письма – ред.), это его личное мнение", - заявили в пресс-службе.

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Ранее аналогичную позицию высказали в компании Bolt, курьер которой также подписался под обращением. В компании отметили, что курьеры и водители не являются сотрудниками компании и работают на партнерских началах, а подпись под письмом является личным мнением работника.

В пресс-службе “ПриватБанка” также сообщили, что подпись их специалиста по разработке программного обеспечения под письмом за отставку Гетманцева не является позицией компании.

А в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, что у них даже не работает мужчина, подписавший это обращение.

Кроме того, в пресс-службе компании "Domino’s Pizza” рассказали, что не знали о подписи курьера их компании под этим обращением к президенту.

Напомним

Некоторые бизнесмены Украины подписали открытое письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за отставку Даниила Гетманцева.

Журналисты решили выяснить, существует ли хотя бы какая-то модерация подписчиков во избежание так называемой “ботофермы”.

Для этого зарегистрировали более 10 несуществующих компаний, среди которых была и компания OCHE (в переводе с итальянского — Гуси, с которыми сейчас активно ассоциируют господина Гетманцева из-за его фразы о гусях) — номер в списке 17429. Оказалось, что никакой проверки на реальность компаний — нету. Поэтому все боты, среди которых и OCHE, сейчас присутствуют в перечне тех, кто поддерживает отставку господина Гетманцева с его должностей.

Кроме несуществующих компаний, к подписантам письма присоединились военнослужащие, пенсионеры, работники ГНС, студенты, библиотекари, конструктор, два пилота гражданской авиации и кассир музея. Все они против повышения налогов, хотя зарплата, стипендии и надбавки госслужащим прямо коррелируются с налоговой нагрузкой страны, потому что выплачиваются из госказны.