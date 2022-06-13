Черниговская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты ударили тремя ракетами по Прилукам Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует УНН.

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"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется. Просим не указывать места "прилетов", – написал Чаус.

Напомним

Враг продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. За прошедшие сутки и ночь зафиксировали семь обстрелов.