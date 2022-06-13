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Черниговская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам

Черниговская область: оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам

КИЕВ. 13 июня. УНН. Российские оккупанты ударили тремя ракетами по Прилукам Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует УНН.

Цитата

"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется. Просим не указывать места "прилетов", – написал Чаус.

Напомним

Враг продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей. За прошедшие сутки и ночь зафиксировали семь обстрелов.

Источник: УНН
Теги: Чернигов и Черниговская область
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