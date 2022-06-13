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Гражданка рф, которая живет в Украине, публично отреклась и уничтожила свой паспорт - ГБР

Гражданка рф, которая живет в Украине, публично отреклась и уничтожила свой паспорт - ГБР

КИЕВ. 13 июня. УНН. Гражданка россии, которая более 20 лет живет в Украине, решила публично уничтожить свой паспорт и отказаться от российского гражданства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственное бюро расследований. 

Детали 

Сотрудники Государственного бюро расследований продолжают системную проверку граждан россии в рамках фильтрационных мер по возможному сотрудничеству с врагом. Подавляющее большинство россиян осуждают агрессию российской федерации.

Так, гражданка россии, которая уже несколько десятков лет проживает в Белопольском районе Сумской области, вынуждена каждый день прятаться в подвалах. По региону регулярно наносятся ракетные удары с территории россии. Снарядами повреждено уже немало построек, сообщает ГБР.

Цитата

"За 21 год, который я здесь прожила, я не почувствовала притеснений в свой адрес через язык, на котором общаюсь. Я осуждаю руководство россии и ее армию, что принесли сюда горе. Украина свободна и ее не нужно ни от кого освобождать. За моей спиной один из домов, который уничтожили мои земляки. Поэтому в знак протеста я публично уничтожаю паспорт гражданина россии", - рассказала женщина.

Напомним 

Российский олигарх украинского происхождения Михаил Фридман рассматривает возможность приобретения украинского гражданства.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, Сумы и Сумская область, ГБР
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