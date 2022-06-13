Следом за "Опоблоком": в Украине суд запретил партию "Социалисты"

КИЕВ. 13 июня. УНН. В Украине запретили деятельность пророссийской политической партии “Социалисты”. Соответствующее решение вынес в понедельник Восьмой апелляционный административный суд, пишет УНН.

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"13 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/3/22 о запрете политической партии "Социалисты". Информируем о том, что судом частично удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Социалисты"; средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований переданы в собственность государства", - сообщили в пресс-службе суда.

Детали

Как отметили, в удовлетворении других исковых требований было отказано.

Полный текст решения по делу о запрете политической партии будет обнародован на официальных сайтах Министерства юстиции Украины и Верховной Рады Украины.

Напомним

На прошлой неделе суд запретил деятельность политической партии “Оппозиционный блок”.